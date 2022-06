WWE: C’è ancora speranza per il torneo di coppia per il titolo femminile? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da alcuni report precedenti, abbiamo saputo che la WWE non volesse rendere vacanti le cinture tag team femminili. Vince McMahon ha comunque deciso di togliere i titoli alle campionesse Sasha Banks e Naomi e di sospenderle indefinitamente. Dave Meltzer del Wrestling Observer ha poi definito “morto” il torneo per decretare le nuove campionesse di coppia. La smentita Nel frattempo, arriva da Ringside News un report a confermare che il torneo sarebbe ancora in fase di pianificazione. La fonte sarebbe un membro a lungo termine del team creativo della WWE, che ha rivelato che nessuna delle persone al corrente dei piani avrebbe discusso della questione con Meltzer. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da alcuni report precedenti, abbiamo saputo che la WWE non volesse rendere vacanti le cinture tag team femminili. Vince McMahon ha comunque deciso di togliere i titoli alle campionesse Sasha Banks e Naomi e di sospenderle indefinitamente. Dave Meltzer del Wrestling Observer ha poi definito “morto” ilper decretare le nuove campionesse di. La smentita Nel frattempo, arriva da Ringside News un report a confermare che ilsarebbein fase di pianificazione. La fonte sarebbe un membro a lungo termine del team creativo della WWE, che ha rivelato che nessuna delle persone al corrente dei piani avrebbe discusso della questione con Meltzer.

