Wine&Thecity al Lapis Museum, visita e wine tasting a 40 metri di profondità nel sottosuolo di Napoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giovedì 9 giugno, dalle ore 18, wine&Thecity, la rassegna napoletana che celebra il buon vino con eventi itineranti in città, entra per la prima volta al Lapis Museum, il museo dell’acqua che si estende nel sottosuolo della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta nel cuore del centro storico di Napoli, per una esclusiva wine tasting Experience: i partecipanti – suddivisi in quattro gruppi di 30 persone – avranno l’opportunità di scendere a 40 metri di profondità (sia a piedi attraverso ampie rampe di scale, che con un tecnologico ascensore dalle pareti di cristallo) e addentrarsi nelle viscere dell’antica Neapolis, alla scoperta delle cisterne greco-romane primo esempio di architettura e ingegneria idraulica della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giovedì 9 giugno, dalle ore 18,&Thecity, la rassegna napoletana che celebra il buon vino con eventi itineranti in città, entra per la prima volta al, il museo dell’acqua che si estende neldella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta nel cuore del centro storico di, per una esclusivaExperience: i partecipanti – suddivisi in quattro gruppi di 30 persone – avranno l’opportunità di scendere a 40di(sia a piedi attraverso ampie rampe di scale, che con un tecnologico ascensore dalle pareti di cristallo) e addentrarsi nelle viscere dell’antica Neapolis, alla scoperta delle cisterne greco-romane primo esempio di architettura e ingegneria idraulica della ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #WineFood Contaminazione e innovazione, torna Wine&Thecity con tanti appuntamenti per gli appassionati e 100 cantine d… - PrimaCommunica2 : #WineFood Contaminazione e innovazione, torna Wine&Thecity con tanti appuntamenti per gli appassionati e 100 cantin… - cantina_andreag : [Degustazioni in vigna 2022] • Vi aspettiamo?? • Per info e prenotazioni 3351401943 • • • #andreagiorgetti… - nniicole00 : @witty_wine be dai, già un passo avanti, pensavo peggio?? -