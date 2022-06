WhatsApp basta gruppi, la funzione che ti cambia la vita (Di mercoledì 1 giugno 2022) WhatsApp apre un mondo nuovo, da oggi si potrà dure addio ai tantissimi gruppi con una nuova funzione inedita che forse non tutti conoscono: ecco di chi cosa si tratta. Sicuramente non esiste persona al mondo che almeno una volta nella vita non abbia ringraziato di possedere questa fantastica applicazione sul telefonino piuttosto che sul telefono, eppure sono anche tante le persone che si lamentano sempre più spesso dei tanti gruppi che per via del lavoro o dell’organizzazione delle vacanze, si trovano ogni giorno ha fronteggiare con il conseguente invio di notifiche che occupano la memoria. Ebbene pare proprio che da oggi le cose potrebbero cambiare in modo davvero radicale, secondo quando riporta il sito altranotizia.it pare che si sia trovato in modo di eliminare ... Leggi su chenews (Di mercoledì 1 giugno 2022)apre un mondo nuovo, da oggi si potrà dure addio ai tantissimicon una nuovainedita che forse non tutti conoscono: ecco di chi cosa si tratta. Sicuramente non esiste persona al mondo che almeno una volta nellanon abbia ringraziato di possedere questa fantastica applicazione sul telefonino piuttosto che sul telefono, eppure sono anche tante le persone che si lamentano sempre più spesso dei tantiche per via del lavoro o dell’organizzazione delle vacanze, si trovano ogni giorno ha fronteggiare con il conseguente invio di notifiche che occupano la memoria. Ebbene pare proprio che da oggi le cose potrebberore in modo davvero radicale, secondo quando riporta il sito altranotizia.it pare che si sia trovato in modo di eliminare ...

Pubblicità

darioodepol : @sandro_rosco Che poi a 'na certa pure basta co 'sto fax, i documenti je li manno io e pure su whatsapp - basta_francesca : RT @petergomezblog: Open, il gip di Genova dà torto a Renzi e ragione ai pm di Firenze: “Le chat di Whatsapp non sono corrispondenza come l… - panda_s17 : Io basta. Voglio firmare una petizione per abolire gli audio su Whatsapp e Instagram - Dov_EL : @cammisa_massimo @Fanculizzatrice @Io_e_basta__ @ColuiDi Tornando a whatsapp , vuoi vedere un amico che lavora in s… - MagnaniBruna : @AlienoGrigio17 'fa tutto il. Computer, basta un click, facile come whatsapp* ???????????? -