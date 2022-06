Wembley | magia finita | l’Argentina umilia l’Italia e vince la Finalissima

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Londra –. Adi Mancini, proprio lì dove aveva sollevato il trofeo che l’ha incoronata regina d’Europa, crolla sotto i colpi di Messi e compagni. L’Albiceleste si aggiudica così la “2022?imponendosi sugli Azzurri per 3 a 0 grazie alle giocate di Messi e ai gol dell’interista Lautaro Martinez, di Di Maria, inseguito dalla Juventus, e nel finale di Pauolo Dybala da poco entrato. La formazione di Scalonicosì la terza edizione del trofeo, una sfida che tornava ad essere disputata a 29 anni di distanza dall’ultima volta: in quel caso ad aggiudicarsi la vittoria era stata proprio, nel 1993 per 5-4 ai rigori contro la Danimarca. Così in camponon punge in avanti, né con Belotti né con ...

