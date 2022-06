Wembley è amaro: Messi domina l’Italia convalescente. La Finalissima nel segno della Scaloneta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non è ancora l’Italia dell’Europeo. Ma stasera a Wembley – dove gli azzurri si sono laureati campioni d’Europa un anno fa – non c’era l’avversario ideale per risorgere. L’Argentina è troppo superiore, nei nomi e nel gioco. La ‘Scaloneta’ – così è ribattezzato il progetto dell’ex Lazio Scaloni – è tra le favorite per il prossimo Mondiale e la ‘Finalissima’ va proprio a Messi e compagni con un risultato di 3-0 che è forse persino generoso per gli azzurri. L’ultima vittoria tricolore continua a risalire a quella del giugno 1987 per 3-1 con i gol di De Napoli, Garré (autorete) e Vialli. Si erano già giocate due partite tra i campioni d’Europa e del Sud America e la competizione aveva il nome di Coppa Artemio Franchi e proprio l’Albiceleste l’aveva già vinta contro la Danimarca. Mancini schiera solo i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non è ancoradell’Europeo. Ma stasera a– dove gli azzurri si sono laureati campioni d’Europa un anno fa – non c’era l’avversario ideale per risorgere. L’Argentina è troppo superiore, nei nomi e nel gioco. La ‘’ – così è ribattezzato il progetto dell’ex Lazio Scaloni – è tra le favorite per il prossimo Mondiale e la ‘’ va proprio ae compagni con un risultato di 3-0 che è forse persino generoso per gli azzurri. L’ultima vittoria tricolore continua a risalire a quella del giugno 1987 per 3-1 con i gol di De Napoli, Garré (autorete) e Vialli. Si erano già giocate due partite tra i campioni d’Europa e del Sud America e la competizione aveva il nome di Coppa Artemio Franchi e proprio l’Albiceleste l’aveva già vinta contro la Danimarca. Mancini schiera solo i ...

