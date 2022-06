Von der Leyen, ok Pnrr Polonia legato a indipendenza giudici (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'approvazione del piano di ripresa e resilienza polacco "è legata a chiari impegni della Polonia sull'indipendenza della magistratura che dovranno essere rispettati prima di poter effettuare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'approvazione del piano di ripresa e resilienza polacco "è legata a chiari impegni dellasull'della magistratura che dovranno essere rispettati prima di poter effettuare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Von der Leyen: 'Ora le sanzioni mordono forte l'economia di Mosca'. 'Ue unita su difesa ed energia' dice… - Adnkronos : #Ucraina, von der Leyen: 'Dobbiamo assicurarci che #Putin fallisca e che la libertà prevalga. Questo è il nostro co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Fare il possibile perché Putin fallisca'. 'L'Europa è garanzia dei valori in cui crediamo… - LinoMannu : RT @ansaeuropa: I fondi europei per la ripresa sono stati congelati finora a causa delle violazioni dello Stato di diritto contestate a Var… - ansaeuropa : I fondi europei per la ripresa sono stati congelati finora a causa delle violazioni dello Stato di diritto contesta… -