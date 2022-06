Volley Nations League maschile 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutto pronto per la: ecco ilcompleto del torneo, importante banco di prova verso i Mondiali. Tre settimane di sfide in tre sedi differenti per ciascuna squadra, poi le migliori dei gironi accederanno ai quarti di finale. A seguire semifinali e finali, ina Casalecchio di Reno (Bologna). La tappa inizialmente prevista in Russia estata riassegnata a Danzica dopo l’esclusione a causa della guerra in Ucraina della nazionale russa, sostituita proprio dalla Cina. Gli azzurri del Ct De Giorgi, Campioni d’Europa in carica, proveranno a trovare ritmo nel corso dei match per arrivare al top nelle finali in casa. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaforma ...