Volley femminile, Nations League 2022. L’Italia domani con il Belgio per il riscatto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che non fosse un primo giro di partite semplice per L’Italia si sapeva fin dall’inizio di questo cammino in Nations League. Il debutto con la Turchia non ha fatto che confermare questo sentore con le azzurre ancora indietro nella preparazione e nell’amalgama, reduci da una stagione lunga ed estenuante e in formazione largamente ridotta che poco hanno potuto contro le padrone di casa allenate da Giovanni Guidetti. La seconda sfida del primo blocco vede le azzurre affrontare il Belgio, squadra che debutta oggi contro la Serbia. Quella belga è una formazione complicata da affrontare, che può contare su giocatrici di ottimo livello, quasi tutte molto conosciute in Italia visto che l’approdo per molte di loro è stato il massimo campionato italiano. Attaccanti del calibro di Van Gestel, Grobelna o Herbots cercheranno di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che non fosse un primo giro di partite semplice persi sapeva fin dall’inizio di questo cammino in. Il debutto con la Turchia non ha fatto che confermare questo sentore con le azzurre ancora indietro nella preparazione e nell’amalgama, reduci da una stagione lunga ed estenuante e in formazione largamente ridotta che poco hanno potuto contro le padrone di casa allenate da Giovanni Guidetti. La seconda sfida del primo blocco vede le azzurre affrontare il, squadra che debutta oggi contro la Serbia. Quella belga è una formazione complicata da affrontare, che può contare su giocatrici di ottimo livello, quasi tutte molto conosciute in Italia visto che l’approdo per molte di loro è stato il massimo campionato italiano. Attaccanti del calibro di Van Gestel, Grobelna o Herbots cercheranno di ...

