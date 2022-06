«Voglio diventare un cane»: spende 15mila euro per diventare un Collie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nessun peluche o robot a quattro zampe, il cane nelle foto è un uomo. La notizia della sua trasformazione ha fatto scalpore in tutto il mondo. Toko-San un uomo giapponese ha sempre avuto un sogno nella sua vita: diventare un cane, e adesso finalmente è riuscito a realizzarlo spendendo gran parte dei suoi risparmi. Per trasformarsi in un cane a tutti gli effetti, Toko-San ha speso ben due milioni di yen (all’incirca 15mila euro). E ci è riuscito grazie ad un’azienda, la Zeppet, che dopo 40 giorni di lavori è riuscita a realizzare un costume super realistico di un Collie, il cane che da sempre avrebbe voluto diventare. Alla fine ce l’ha fatta e il suo canale YouTube ha milioni di ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nessun peluche o robot a quattro zampe, ilnelle foto è un uomo. La notizia della sua trasformazione ha fatto scalpore in tutto il mondo. Toko-San un uomo giapponese ha sempre avuto un sogno nella sua vita:un, e adesso finalmente è riuscito a realizzarlondo gran parte dei suoi risparmi. Per trasformarsi in una tutti gli effetti, Toko-San ha speso ben due milioni di yen (all’incirca). E ci è riuscito grazie ad un’azienda, la Zeppet, che dopo 40 giorni di lavori è riuscita a realizzare un costume super realistico di un, ilche da sempre avrebbe voluto. Alla fine ce l’ha fatta e il suo canale YouTube ha milioni di ...

