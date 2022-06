Virtus Bologna-Olimpia Milano, Finale Serie A basket 2022: orario, programma, tv, streaming. Il calendario completo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per il secondo anno consecutivo, saranno Segafredo Virtus Bologna e Olimpia Milano le protagoniste della Finale Scudetto di basket maschile in Italia. A differenza del 2021, gli emiliani avranno a disposizione il vantaggio del fattore campo (grazie al primo posto in stagione regolare) e quindi potranno giocare tra le mura amiche l’eventuale gara-7. La Serie si disputa infatti al meglio delle sette partite, con i primi due incontri previsti mercoledì 8 e venerdì 10 giugno sul parquet della Segafredo Arena alla Fiera di Bologna. Successivamente ci si trasferirà al Mediolanum Forum di Assago per gara-3 e gara-4, rispettivamente domenica 12 e martedì 14 giugno, per poi tornare in Emilia due giorni più tardi per l’eventuale gara-5. Sabato 18 giugno è la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per il secondo anno consecutivo, saranno Segafredole protagoniste dellaScudetto dimaschile in Italia. A differenza del 2021, gli emiliani avranno a disposizione il vantaggio del fattore campo (grazie al primo posto in stagione regolare) e quindi potranno giocare tra le mura amiche l’eventuale gara-7. Lasi disputa infatti al meglio delle sette partite, con i primi due incontri previsti mercoledì 8 e venerdì 10 giugno sul parquet della Segafredo Arena alla Fiera di. Successivamente ci si trasferirà al Mediolanum Forum di Assago per gara-3 e gara-4, rispettivamente domenica 12 e martedì 14 giugno, per poi tornare in Emilia due giorni più tardi per l’eventuale gara-5. Sabato 18 giugno è la ...

