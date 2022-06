Virtus Bologna-Olimpia Milano, finale playoff Serie A1 basket: calendario, orari e tv della serie Scudetto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il calendario con gli orari e le indicazioni per seguire in tv Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, serie valida come finale Scudetto della serie A1 2021/2022 di basket. Come un anno fa, saranno le Vu Nere e l’Olimpia a contendersi il titolo di campione d’Italia: cambiano alcuni interpreti, a partire dalla guida tecnica, visto che negli emiliani c’è coach Scariolo e non Djordjevic, passando per alcuni protagonisti in campo, con Pippo Ricci che ha lasciato la Virtus per approdare nel capoluogo lombardo mente, volendo, Daniel Hackett ha fatto il percorso inverso, aggregandosi a Teodosic e compagni dopo aver lasciato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilcon glie le indicazioni per seguire in tvSegafredo-AX Armani Exchangevalida comeA1 2021/2022 di. Come un anno fa, saranno le Vu Nere e l’a contendersi il titolo di campione d’Italia: cambiano alcuni interpreti, a partire dalla guida tecnica, visto che negli emiliani c’è coach Scariolo e non Djordjevic, passando per alcuni protagonisti in campo, con Pippo Ricci che ha lasciato laper approdare nel capoluogo lombardo mente, volendo, Daniel Hackett ha fatto il percorso inverso, aggregandosi a Teodosic e compagni dopo aver lasciato ...

Advertising

frenchbasketeu : L'Olimpia Milano s'impose 87-69 et remporte cette demie, on aura donc une future affiche d'Euroleague en finale de… - sportface2016 : La finale scudetto sarà tra #VirtusBologna e #OlimpiaMilano: ecco il calendario e le date della serie #Basket - bball_evo : LBA PLAYOFFS ???? (SF) - Milano si impone anche a Sassari, chiude 3-0 la serie e raggiunge la Virtus Bologna in final… - Marcocap14 : RT @AlessandroMagg4: Per il secondo anno consecutivo saranno Virtus Bologna e Olimpia Milano le convitate alle LBA Finals. Si parte l'8 giu… - LucaNardo97 : RT @AlessandroMagg4: Per il secondo anno consecutivo saranno Virtus Bologna e Olimpia Milano le convitate alle LBA Finals. Si parte l'8 giu… -