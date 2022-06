VIDEO Italia-Argentina, l’Europeo vinto è ormai lontano: si scatena l’ironia social (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Italia perde la Finalissima contro l'Argentina, si scatena l'ironia sui social: protagonisti Chiellini, Chiesa... Amadeus Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'perde la Finalissima contro l', sil'ironia sui: protagonisti Chiellini, Chiesa... Amadeus

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - pdnetwork : In Italia i giovani lasciano casa dei genitori non prima dei 30 anni perché il primo impiego è spesso un tirocinio… - ItaliaViva : Italia viva è il partito che vuole più lavoro e pagato meglio, non il reddito di cittadinanza. Italia Viva è il par… - sportli26181512 : Italia-Argentina, Mancini: 'Dobbiamo ricostruire ma ci vorrà tempo': Lucida analisi del Ct dell'Italia al termine d… - sportli26181512 : Italia-Argentina, il messaggio di addio di Chiellini: 'Stiamo vicini a questa Nazionale': Il difensore saluta l'azz… -