«Vi racconto cosa si sono detti Salvini e l’ambasciatore russo e perché con il suo piano la tregua era possibile» (Di mercoledì 1 giugno 2022) «I russi hanno capito che Salvini voleva spendersi davvero. E lo hanno invitato a fare altri passi». Così il superconsulente del segretario della Lega Antonio Capuano racconta l’incontro del Capitano con l’ambasciatore della Russia il 19 maggio scorso. Un incontro che Capuano aveva negato e che è emerso ieri insieme all’apertura di un’indagine da parte del Copasir sulla vicenda. Capuano, che parla dell’incontro in un colloquio con Cesare Zappieri sul Corriere della Sera, dice che l’interlocutore era «l’ambasciatore. Il segretario ha spiegato il suo progetto in quattro punti. Dall’altra parte è arrivata un’apertura di credito». Proprio ieri il premier Draghi ha criticato l’iniziativa di Salvini. Sull’orlo della pace Secondo Capuano la condizione di partenza dell’apertura dei negoziati di pace era il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) «I russi hanno capito chevoleva spendersi davvero. E lo hanno invitato a fare altri passi». Così il superconsulente del segretario della Lega Antonio Capuano racconta l’incontro del Capitano condella Russia il 19 maggio scorso. Un incontro che Capuano aveva negato e che è emerso ieri insieme all’apertura di un’indagine da parte del Copasir sulla vicenda. Capuano, che parla dell’incontro in un colloquio con Cesare Zappieri sul Corriere della Sera, dice che l’interlocutore era «. Il segretario ha spiegato il suo progetto in quattro punti. Dall’altra parte è arrivata un’apertura di credito». Proprio ieri il premier Draghi ha criticato l’iniziativa di. Sull’orlo della pace Secondo Capuano la condizione di partenza dell’apertura dei negoziati di pace era il ...

Pubblicità

infoitinterno : «Vi racconto cosa si sono detti Salvini e l’ambasciatore russo e perché con il suo piano la tregua era possibile» - Makomokoshh : @___eliss18___ Sì che lo so, so bene cosa hi sentito, so bene che non ci sono prove, può denunciare se vuole Sa pur… - endipity_ser : @ilapazzagioia @Makomokoshh @michhxj @Franco_captain6 @justmetinax Se partono i gossipari non è bello. Come detto è… - sonomiiyeon : domani racconto cosa mi è successo?? - bimbadireid : RT @Laly_91_: Non voglio sapere cosa sarebbe successo se non ci fosse stata Fulvia e avessimo avuto solo l’altro racconto horror! ?? Fulvia… -