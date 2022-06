Verdi di paura. Salta il Ceo di Dws per accuse di greenwashing (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Francoforte cinquanta poliziotti hanno fatto irruzione negli uffici di Dws Group – l’asset manager più grande della Germania – per una perquisizione. Mercoledì mattina l’azienda ha annunciato le dimissioni dell’amministratore delegato, Asoka Wöhrmann, effettive dal 10 giugno. L’accusa nei suoi confronti (e in quelli dell’azienda) è di greenwashing, o aver mentito sulla quantità di asset impiegati secondo criteri Esg – ambiente, sostenibilità, governance. Alla fonte di questa accusa c’è la ex chief sustainability officer di Dws, Desiree Fixler, diventata whistleblower in salsa verde. L’azienda aveva dichiarato nel rapporto annuale per il 2020 (uscito nel 2021) che oltre metà dei 900 miliardi di dollari sotto la sua gestione rispettavano i criteri Esg. Lo scorso agosto Fixler la accusò di aver gonfiato le cifre; Dws negò, ma poco dopo cambiò i criteri Esg di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Francoforte cinquanta poliziotti hanno fatto irruzione negli uffici di Dws Group – l’asset manager più grande della Germania – per una perquisizione. Mercoledì mattina l’azienda ha annunciato le dimissioni dell’amministratore delegato, Asoka Wöhrmann, effettive dal 10 giugno. L’accusa nei suoi confronti (e in quelli dell’azienda) è di, o aver mentito sulla quantità di asset impiegati secondo criteri Esg – ambiente, sostenibilità, governance. Alla fonte di questa accusa c’è la ex chief sustainability officer di Dws, Desiree Fixler, diventata whistleblower in salsa verde. L’azienda aveva dichiarato nel rapporto annuale per il 2020 (uscito nel 2021) che oltre metà dei 900 miliardi di dollari sotto la sua gestione rispettavano i criteri Esg. Lo scorso agosto Fixler la accusò di aver gonfiato le cifre; Dws negò, ma poco dopo cambiò i criteri Esg di ...

