Venmar | è del cantiere veneziano il premio Barca dell’Anno

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilnella categoria Prodotto o Imzione va a Respiro, del, in collaborazione con Cossutti Yacht Design e motorizzata con il rivoluzionario motore elettrico Yamaha Harmo. Ilè stato indetto dalla storica rivista italiana Vela e Motore e, alla sua ventesima edizione che si è tenuta al Salone Nautico di Venezia, ha voluto premiare i protagonisti nel mondo della nautica che più si sono distinti nel campo della sostenibilità., quando fare unaa Venezia “non è poi così difficile” La scelta dei membri della giuria è ricaduta su Respiro, definita come una “che coniuga perfettamente l’utilizzo a una velocità di crociera rilassata e ...

Protagonista il gioiellomare Azimut Trideck, il motoscafo dicon motore Yamaha e il progetto di colonnine elettriche di Acqua Super Power.Respiro è un'elegante imbarcazionecantiere veneto, che ha scelto il motore elettrico Yamaha Harmo come propulsore ideale per le acque della zona. Una simbiosi tra la qualità artigianale ...La tecnologia Yamaha applicata a soluzioni green fa subito centro e si aggiudica a Venezia il prestigioso premio della storica rivista italiana Vela e Motore ...(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - La "più antica città del futuro" - il claim che va per la maggiore quest'estate a Venezia - ha riaperto le 'tese' e gli spazi acquei dell'Arsenale all'arte nautica per ospit ...