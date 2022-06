"Venite qui a trovar lavoro". Sara Pinna, il dramma dopo lo scivolone: "Adesso i miei figli...", com'è ridotta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tanto si sta dicendo di Sara Pinna, la presentatrice dell'emittente locale Tva Vicenza che durante la trasmissione "Terzo Tempo - Diretta Biancorossa", dopo la sconfitta del Vicenza (retrocesso) nello spareggio contro il Cosenza, si è lasciata andare a una battuta rivolta a untifoso cosentino, Michele, che aveva in braccio il figlio Domenico di sette anni. «Lupi si nasce» ha detto il piccolo Domenico, «...e gatti si diventa» ha risposto Sara. Aggiungendo: «Non ti preoccupare, che Venite anche voi in pianura acercare qualche lavoro». Sui social si è scatenato il consueto delirio, con lei accusata di razzismo. Sei in mezzo a una gogna mediatica. Come ti senti? «So di avere agito in maniera giusta. Mi sono accorta subito di avere usato parole sbagliate. Il 21 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tanto si sta dicendo di, la presentatrice dell'emittente locale Tva Vicenza che durante la trasmissione "Terzo Tempo - Diretta Biancorossa",la sconfitta del Vicenza (retrocesso) nello spareggio contro il Cosenza, si è lasciata andare a una battuta rivolta a untifoso cosentino, Michele, che aveva in braccio ilo Domenico di sette anni. «Lupi si nasce» ha detto il piccolo Domenico, «...e gatti si diventa» ha risposto. Aggiungendo: «Non ti preoccupare, cheanche voi in pianura acercare qualche». Sui social si è scatenato il consueto delirio, con lei accusata di razzismo. Sei in mezzo a una gogna mediatica. Come ti senti? «So di avere agito in maniera giusta. Mi sono accorta subito di avere usato parole sbagliate. Il 21 ...

