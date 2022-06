Venezia | mamma va al cimitero e le rubano il cellulare del figlio morto di tumore a 18 anni | Ridatemelo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta 'Vi prego, restituitemi ildi Gianluca. Dentro c'è il suo ultimo video in cui salutava tutti. Ce l'avevo sempre con me, perché era come avere una parte di lui'. È l'appello della ...

Advertising

marcorossi_ct : @__nero @AceccKramer Nero,non me ne parlare...ma mica è colpa mia se le aziende chimiche stanno a Dusseldorf e non… - StefanoSabati17 : RT @stopcensura2020: Venezia, bambino di 9 anni muore tra le braccia della mamma dopo un dolore insistente alla testa - mariali94316534 : RT @redazioneiene: Ivan Busso è morto il primo gennaio. Il giorno del suo funerale anche sua mamma 65enne è venuta a mancare. A distanza di… - Nicola_Venezia : RT @itsmeback_: 'Ho chiamato mia mamma genitore1, mi sono arrivate addosso ciabatta1 e ciabatta2'.?? - anuskatriches : @410maxgioia @Luna_di_Venezia @faberskj @DocRiserva @solodax @max_blue ????? ma è stato come scegliere tra mamma e papà. -

La pellicola è stata presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema diRoma (1962) " Anche il secondo film da regista è ambientato nelle borgate romane. Questa volta la protagonista è ...La donna, Susanna, e il marito, Maurizio, avevano appena piantato un ulivo in ricordo del loro figlio al cimitero di Valli, frazione di Chioggia () , quando si sono accorti che qualcuno aveva ..."Vi prego, restituitemi il cellulare di Gianluca. Dentro c'è il suo ultimo video in cui salutava tutti. Ce l'avevo sempre con me, perché era come avere una parte di lui". È l’appello della madre di , ...Per questo la donna è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri e condotta nel carcere di Venezia dove resterà in attesa dell'estradizione. Secondo l’accusa, il piccolo era sottoposto a castigh ...