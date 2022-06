Vaiolo delle scimmie: 202 nuovi casi nella Ue, molti in Spagna (69) e Portogallo (59), solo 9 in Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dall'inizio dell'epidemia sono stati confermati 321 casi nell'Ue e 557 nel resto del mondo. Lo riporta l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dall'inizio dell'epidemia sono stati confermati 321nell'Ue e 557 nel resto del mondo. Lo riporta l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) L'articolo proviene da Firenze Post.

