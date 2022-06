"Vaccino ogni anno": ecco cosa c'è dietro questa frase che fa ripiombare nell'incubo, punture a vita? (Di mercoledì 1 giugno 2022) È che basterebbe un po' di chiarezza. Lo faremo o non o lo faremo, 'sto benedetto Vaccino, il prossimo autunno? E sarà un richiamo annuale, cioè il braccio dovremmo mettercelo ogni ottobre? Non si sa, è (ancora) la fiera dei "vedremo". Che, tra l'altro, non fa che alimentare il malcontento, la preoccupazione e pure la polemica. Come quella dei no-vax che non si sono convinti con una campagna di massa a marzo dell'anno scorso, non si sono ricreduti con le fiale "tradizionali" (il Novavax, per intenderci) e nulla lascia intendere che, complice l'indecisione di questi giorni, torneranno sui loro passi. Ministro Speranza, ci rivolgiamo a lei: è meglio parlare chiaro, sapere a cosa andremo incontro. Dopotutto due anni di pandemia una cosa ci hanno insegnato: che bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) È che basterebbe un po' di chiarezza. Lo faremo o non o lo faremo, 'sto benedetto, il prossimo autunno? E sarà un richiamo annuale, cioè il braccio dovremmo metterceloottobre? Non si sa, è (ancora) la fiera dei "vedremo". Che, tra l'altro, non fa che alimentare il malcontento, la preoccupazione e pure la polemica. Come quella dei no-vax che non si sono convinti con una campagna di massa a marzo dell'scorso, non si sono ricreduti con le fiale "tradizionali" (il Novavax, per intenderci) e nulla lascia intendere che, complice l'indecisione di questi giorni, tornersui loro passi. Ministro Speranza, ci rivolgiamo a lei: è meglio parlare chiaro, sapere aandremo incontro. Dopotutto due anni di pandemia unaci hinsegnato: che bisogna ...

Pubblicità

NicolaPorro : Come sapete io sono vaccinato e strafavorevole al #vaccino. Ma credo anche che ogni opinione debba essere discussa.… - borghi_claudio : @Theskeptical_ Le cose stanno così: 1) Efficacia vaccino cala 2) Quindi hai bisogno di altre dosi 3) Ma ogni dose… - Jones13074301 : @InasCisl @domenicopesenti @FurlanAnnamaria Che bello, il vaccino sta funzionando alla grande, ogni giorno viene a… - maddacir : @Duka21517372 @Pito923 @Trombraider @marinellibar @brunodese Li prendi se stai male, non prendi un farmaco per evit… - maddacir : @Duka21517372 @Pito923 @Trombraider @marinellibar @brunodese La pandemia esiste ed ha un tasso di letalita' dello 0… -