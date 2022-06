Usa | Yellen ammette | ' mi sono sbagliata su inflazione'

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Washington, 1 giu. (Adnkronos) - "Penso che io mi sianel valutare la direzione che l'avrebbe preso". Così la ministra del Tesoro americana, Janetdi aver commesso un errore nel sottovalutare, lo scorso anno, i rischi di un'che sta facendo correre i prezzi negli Stati Uniti e mettendo a dura a prova la popolarità della presidenza Biden. Nel marzo del 2021disse che l'poneva "un piccolo rischio" e due mesi dopo ribadiva che non prevedeva che l'sarebbe "stata un problema" dopo che Joe Biden aveva firmato un pacchetto anti-Covid da 1,9 trilioni. "Cistati dei grandi e non prevedibili shock all'economia che hanno fatto salire i prezzi energetici ed ...

...grado di anticipare per quanto tempo l'inflazione avrebbe continuato ad affliggere i consumatori. "Penso di aver sbagliato allora sul percorso che l'inflazione avrebbe preso", ha detto la...Janet Yellen ha ammesso l'errore di valutazione sull'inflazione in. "Mi sbagliavo sul percorso che avrebbe preso l'inflazione", ha dichiarato l'ex chairwoman della Federal Reserve (Fed), che dal ...