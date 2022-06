“Uragano economico mondiale”. La previsione catastrofica del superbanchiere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cittadini del mondo, preparatevi ad un futuro nero. A lanciare l'avvertimento è l'amministratore delegato di JPMorgan, una delle grandi banche d'affare statunitensi, che ha rivisto la sua posizione e le sue previsioni, dopo che nelle scorse settimana aveva parlato di nuvole di tempesta sull'economia globale: “Raccomando - dice Jamie Dimon - a tutti di prepararsi all'Uragano economico causato dalla Fed e dalla guerra in Ucraina che sta arrivando”. A suscitare enormi dubbi sono le conseguenze del conflitto scoppiato lo scorso 24 febbraio dopo l'invasione della Russia in Ucraina e la decisione della Federal Reserve americana di alzare i tassi d'interesse dello 0,5%. Dimon ha spiegato anche che “nessuno sa l'entità di questo Uragano, ovvero se sarà un fenomeno minore o uno come il Sandy che si è abbattuto su New York negli anni scorsi. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cittadini del mondo, preparatevi ad un futuro nero. A lanciare l'avvertimento è l'amministratore delegato di JPMorgan, una delle grandi banche d'affare statunitensi, che ha rivisto la sua posizione e le sue previsioni, dopo che nelle scorse settimana aveva parlato di nuvole di tempesta sull'economia globale: “Raccomando - dice Jamie Dimon - a tutti di prepararsi all'causato dalla Fed e dalla guerra in Ucraina che sta arrivando”. A suscitare enormi dubbi sono le conseguenze del conflitto scoppiato lo scorso 24 febbraio dopo l'invasione della Russia in Ucraina e la decisione della Federal Reserve americana di alzare i tassi d'interesse dello 0,5%. Dimon ha spiegato anche che “nessuno sa l'entità di questo, ovvero se sarà un fenomeno minore o uno come il Sandy che si è abbattuto su New York negli anni scorsi. ...

