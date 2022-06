Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti smentiscono le voci di crisi (Video) (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ andata in onda ieri, a Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino, il ragazzo romano che, approdato nel dating show ad iniziato a settembre, come corteggiatore di Roberta Giusti, questo inverno, è salito sul trono più famoso del piccolo schermo dopo che Roberta gli ha preferito Samuele Carniani. Dopo un lungo cammino con le sue corteggiatrici, Luca ha deciso di scegliere la bella Soraia Ceruti, preferendola a Lilli Pugliese. Nonostante sia andata in onda ieri, però, la scelta di Luca è stata registrata lo scorso 18 maggio, e nelle scorse ore nel web impazzavano già le voci di una presunta crisi tra Salatino e la sua Soraia. Le voci si sono susseguite anche nei ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ andata in onda ieri, a, la scelta di, il ragazzo romano che, approdato nel dating show ad iniziato a settembre, come corteggiatore di Roberta Giusti, questo inverno, è salito sul trono più famoso del piccolo schermo dopo che Roberta gli ha preferito Samuele Carniani. Dopo un lungo cammino con le sue corteggiatrici,ha deciso di scegliere la bella, preferendola a Lilli Pugliese. Nonostante sia andata in onda ieri, però, la scelta diè stata registrata lo scorso 18 maggio, e nelle scorse ore nel web impazzavano già ledi una presuntatrae la sua. Lesi sono susseguite anche nei ...

