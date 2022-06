(Di mercoledì 1 giugno 2022)ha attraversato questa mattina, da via Toledo e via Chiaia fino allaUmberto I: 1600 alunni divisi in 56 laboratori, seguiti da 56 esperti musicisti professionisti, 56 educatori, 120 volontari del servizio civile hanno dato vita ad una marcia festosa e ritmata per abbracciare simbolicamente la città. La direzione artistica è curata dal maestro Carlo Morelli. Inl’incontro fortuito con turisti e visitatori che hanno potuto apprezzare un’esecuzione magistrale del famoso brano ‘Omio. GliHanno partecipato glicomprensivi S. Falco, Pascoli 2, Campo del Moricino, Capuozzo, Don Bosco Melloni, Volino Croce Arcoleo, Novio Atellano, Aldo Moro, 46 Scialoia Cortese, De Filippo, Cimarosa, Licei ...

SegniTempi : Napoli viene attraversata da un'Onda musicale composta da 1600 studenti di 28 scuole - Mirandola59 : RT @dariocurcio5: #Scuola viva 2022-26: domani la presentazione dei progetti. Mercoledì, invece, un'onda musicale da piazza Carità al Plebi… - dariocurcio5 : #Scuola viva 2022-26: domani la presentazione dei progetti. Mercoledì, invece, un'onda musicale da piazza Carità al…

Il Denaro

Un'onda musicale travolge Napoli: gli studenti degli istituti campani suonano 'O sole mio in Galleria - Ildenaro.it