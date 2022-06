Uno show all'interno del Pordenone Blues & Co. Festival (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nei giorni in cui i riflettori sono puntati sul verdetto del processo che lo vede protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp guarda avanti e pensa all’estate ormai alle porte. Cosa fare, dunque, per godersi appieno la bella stagione? Sposare la sua seconda passione, ovvero la musica, e salire sul palco accanto a Jeff Beck per una serie di concerti indimenticabili. Johnny Depp nuovo testimonial del profumo Christian Dior X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nei giorni in cui i riflettori sono puntati sul verdetto del processo che lo vede protagonista insieme all’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp guarda avanti e pensa all’estate ormai alle porte. Cosa fare, dunque, per godersi appieno la bella stagione? Sposare la sua seconda passione, ovvero la musica, e salire sul palco accanto a Jeff Beck per una serie di concerti indimenticabili. Johnny Depp nuovo testimonial del profumo Christian Dior X ...

Advertising

acmilan : Show your Scudetto pride ?????? Buy your new accessories now!?? Uno Scudetto... di regali ????? Acquista i nuovi miglio… - 9Kostas2 : Ogni giorno esce un video del genere dalla parte ucraina. Oh, ne avessi visto uno in TV in qualche talk show! Sta g… - jonathanzacconi : Rai 2 rivede risultati auditel decenti: ottimo riscontro per il ritorno di #BossInIncognito con il 10,9% di share e… - 95_addicted : RT @tvblogit: Loretta Goggi e uno show in arrivo su Rai1 (Retroscena TvBlog) - vale_delmedico : RT @mrscrisx: il fatto che lui dica di aver venduto più degli altri a uno show di logan paul mentre harry riempie arene come il madison squ… -