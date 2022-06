Ungaretti e la poesia “I fiumi”: le acque che attraversarono le fasi della vita del poeta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno dei componimenti più conosciuti e importanti di Ungaretti è la poesia I fiumi. La sua scrittura risale al 1916, ma compare per la prima volta nella raccolta Allegria del 1931. I fiumi di cui parla non sono solo luoghi fisici, ma le acque che hanno attraversato varie fasi della sua vita, lui qui opera un raccoglimento, una rievocazione dei ricordi attraverso lo scorrere di quelle acque. Il poeta, in un momento di riposo dalla guerra, ha fatto il bagno nel fiume Isonzo che scorre lungo il fronte orientale. L’acqua del fiume ha riepilogato in sé stessa quella di tre fiumi: il Serchio (legato ai suoi avi a Lucca), il Nilo (che lo ha visto crescere in Egitto in gioventù) e la Senna ( rappresenta gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno dei componimenti più conosciuti e importanti diè la. La sua scrittura risale al 1916, ma compare per la prima volta nella raccolta Allegria del 1931. Idi cui parla non sono solo luoghi fisici, ma leche hanno attraversato variesua, lui qui opera un raccoglimento, una rievocazione dei ricordi attraverso lo scorrere di quelle. Il, in un momento di riposo dalla guerra, ha fatto il bagno nel fiume Isonzo che scorre lungo il fronte orientale. L’acqua del fiume ha riepilogato in sé stessa quella di tre: il Serchio (legato ai suoi avi a Lucca), il Nilo (che lo ha visto crescere in Egitto in gioventù) e la Senna ( rappresenta gli ...

