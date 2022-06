Una ricerca di Mastercard rivela che gli italiani guardano 10 film al mese (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno studio condotto da Mastercard ha svelato quanto il cinema sia in grado di far riflettere gli spettatori sui temi d'attualità: per un italiano su due i film hanno cambiato la loro visione del mondo. Mastercard, partner ufficiale del Festival di Cannes, ha appena presentato i risultati di una ricerca che indaga l'impatto del cinema sulla vita delle persone: secondo l'indagine in media gli italiani guardano ben 10 film al mese. Lo studio ha anche rivelato che più di un italiano su due sente che i film hanno completamente cambiato la loro visione del mondo. Il potere della voce cinematografica si è rivelato essere molto forte nel nostro Paese: dalla ricerca di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno studio condotto daha svelato quanto il cinema sia in grado di far riflettere gli spettatori sui temi d'attualità: per un italiano su due ihanno cambiato la loro visione del mondo., partner ufficiale del Festival di Cannes, ha appena presentato i risultati di unache indaga l'impatto del cinema sulla vita delle persone: secondo l'indagine in media gliben 10al. Lo studio ha ancheto che più di un italiano su due sente che ihanno completamente cambiato la loro visione del mondo. Il potere della voce cinematografica si èto essere molto forte nel nostro Paese: dalladi ...

