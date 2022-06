Una regina che si lancia nell'aria non s'era ancora vista (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una regina che si butta dal paracadute non s’era ancora mai vista. Maxima d’Olanda lo ha fatto. In visita a Breda, alla scuola paracadutisti, non ha esitato a lanciarsi in volo. D’altra parte, era o no una visita di cortesia? E, così messe da parte le formalità regali, si è infilata la tuta militare e si è lanciata. Senza paura. Anzi, dicono che le figlie e il re si siano preoccupati davanti alla sua determinazione. L’erede al trono, Catherina Amalia, ha domandato alla madre se fosse davvero sicura del volo. La regina ha risposto che era la sua curiosità da sempre, raccontano i tabloid olandesi. E così Maxima si è guadagnata anche questo primato, oltre a essere la prima regina olandese di origine straniera contemporanea. Maxima d’Olanda (Photo by ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Unache si butta dal paracadute non s’eramai. Maxima d’Olanda lo ha fatto. In visita a Breda, alla scuola paracadutisti, non ha esitato arsi in volo. D’altra parte, era o no una visita di cortesia? E, così messe da parte le formalità regali, si è infilata la tuta militare e si èta. Senza paura. Anzi, dicono che le figlie e il re si siano preoccupati davanti alla sua determinazione. L’erede al trono, Catherina Amalia, ha domandato alla madre se fosse davvero sicura del volo. Laha risposto che era la sua curiosità da sempre, raccontano i tabloid olandesi. E così Maxima si è guadagnata anche questo primato, oltre a essere la primaolandese di origine straniera contemporanea. Maxima d’Olanda (Photo by ...

