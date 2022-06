"Una foto di Michelle nuda". Gerry lo fa davvero, blitz a Striscia: cosa fa apparire alle spalle, Hunziker in imbarazzo | Guarda (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una foto inedita di Michelle Hunziker. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 mercoledì 1 giugno, Gerry Scotti e la conduttrice svizzera hanno voluto deliziare i telespettatori con alcuni loro scatti di quando erano piccoli. Dopo quelli mostrati dalla Hunziker che ritraggono il collega, ecco che Gerry passa in rassegna immagini della showgirl. Dopo quella con il vestitino e i capelli corti ne arriva un'altra. A presentarla lo stesso Scotti che la introduce così: "Una foto di Michelle Hunziker nuda". Nello scatto la si vede in un catino mentre da piccola fa il bagnetto, I due ricordano così la loro infanzia felice, prima di presentare i temi della nuova puntata del tg satirico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Unainedita di. Nella puntata dila Notizia in onda su Canale 5 mercoledì 1 giugno,Scotti e la conduttrice svizzera hanno voluto deliziare i telespettatori con alcuni loro scatti di quando erano piccoli. Dopo quelli mostrati dallache ritraggono il collega, ecco chepassa in rassegna immagini della showgirl. Dopo quella con il vestitino e i capelli corti ne arriva un'altra. A presentarla lo stesso Scotti che la introduce così: "Unadi". Nello scatto la si vede in un catino mentre da piccola fa il bagnetto, I due ricordano così la loro infanzia felice, prima di presentare i temi della nuova puntata del tg satirico ...

AmorosoOF : 1. Una foto che mi piace ?? - fraversion : le foto di Stromboli sono impressionanti (fonte @lasiciliait). 50 milioni di danni, guide senza lavoro (parte dei s… - sbonaccini : A Sassari una maestra ha chiesto agli alunni di realizzare il calendario reinterpretando alcune foto del '900. Ecco… - Debbbbbi : @estancaditutto_ ECCO IO FAREI UNA FOTO CON QUELLI DA VISTA. VA BENE COSÌ? - Iperborea_ : RT @btch__goddess: Ieri una jerulina ha fatto intendere che c'era pure lei da Br4c1 per smentire Mako ma per privacy non voleva ne mostrare… -