Una brutta Italia perde 3-0 contro l'Argentina. Dove sono finiti gli azzurri campioni d'Europa? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala hanno steso una brutta Italia che non è mai riuscita ad avere il pallino del gioco contro l'Argentina. Continua il momento nero per gli azzurri Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala hanno steso unache non è mai riuscita ad avere il pallino del giocol'. Continua il momento nero per gli

Advertising

NicolaPorro : In Ucraina tira una brutta aria. Esplode la polemica. L'accusa è diretta a Zelensky ?? - fvlkmore : @fearfeline_ mh non saprei, magari uno dei due fa una brutta fine who knows - Paolo31468126 : @EnricoLetta La vostra fortuna è che gli italiani sono un Popolo di coglioni in Francia tu e il resto della cricca… - xCUPCAKESIVAN : @tuskatore è una scena molto brutta che spero di non vivere mai in prima persona - Donatel09064683 : RT @fiona_192125: @Gabriella06_00 Dalla descrizione mi sembrano piatti favolosi, da acquolina in bocca. Te l’ho già detto tesoro. Sei bella… -