Un rigassificatore galleggiante per l’Italia L’acquisto di Snam

Snam ha acquistato il 100% di Golar Lng Nb 13 Corporation da Golar Lng per 350 milioni di dollari (330 milioni di euro circa), titolare della nave di stoccaggio e rigassificazione Golar Tundra. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'imbarcazione, costruita nel 2015, può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (Gnl) sia come rigassificatore galleggiante (Fsru). La nave ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l'anno. Per l'Italia si tratta del primo rigassificatore in programma. Snam infatti, spiega l'amministratore delegato Stefano Venier "continua a lavorare alla ricerca di una seconda Fsru".

