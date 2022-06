Un Posto Al Sole anticipazioni: brutte notizie, salta la puntata e cambia la programmazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli appassionati di Un Posto Al Sole dovranno rinunciare per una sera ai loro beniamini. Vediamo quando e scopriamo le anticipazioni. Un Posto Al Sole logoUn Posto Al Sole cambia temporaneamente la sua programmazione, scopriamo le novità sugli appuntamenti serali della soap napoletana che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai Tre. Arriva una brutta notizia per tutti gli appassionati di Un Posto Al Sole, prima però vediamo qualche anticipazione sui personaggi che vivono a Napoli. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento, Roberto Ferri ha fatto un dietrofront pazzesco proponendo a Lara di trasferirsi da lui. La Martinelli è felicissima di poter stare vicino a Roberto e ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli appassionati di UnAldovranno rinunciare per una sera ai loro beniamini. Vediamo quando e scopriamo le. UnAllogoUnAltemporaneamente la sua, scopriamo le novità sugli appuntamenti serali della soap napoletana che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai Tre. Arriva una brutta notizia per tutti gli appassionati di UnAl, prima però vediamo qualche anticipazione sui personaggi che vivono a Napoli. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento, Roberto Ferri ha fatto un dietrofront pazzesco proponendo a Lara di trasferirsi da lui. La Martinelli è felicissima di poter stare vicino a Roberto e ...

