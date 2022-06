Un milione di volontari in Lombardia | la società che si dona

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Intervento di Marco PietripaoliDirettore CSV Milano Le tematiche di Cittadinanza attiva sono trasversali a tutti i temi del numero dedicato a Sport, cultura, turismo. Abbiamo chiesto di farci capire meglio la dimensione e l’impatto delato al Direttore del CSV di Milano Marco Pietripaoli Più di trecento eventi diffusi in tutto il territorio della Città metropolitana di Milano, organizzati da oltre cinquecento non profit delle quali trecento raggruppate in cinquanta reti diffuse capillarmente nei quartieri e città dell’hinterland segnano la cifra della vitalità del terzo settore che è stato protagonista della Civil Week dal 5 all’8 maggio scorso conclusasi con la Bicicivica e una festa in Piazza Città di. Associazioni, comitati, gruppi informali, social street, cooperative, fondazioni, scuole, imprese sociali, università e altri ...

Advertising

Corriere Delle Alpi

... esportandolo poi illegalmente per conto proprio, quasi mezzodi tonnellate di grano. Lo ha ... che ha detto che i feriti nell'attentato sono dei "giovaniche portavano aiuto ...Alla prova dei fatti dopo tre anni su une centomila lavoratori abili che percepiscono il ... i dati sui licenziamenticonfermano che i giovani non sembrano più disposti a farsi ... Belluno, accordo tra l'Ulss e i volontari. La spesa raddoppia: 1,5 milioni (LaPresse) Tanti residenti di Shangai sono scesi in strada per celebrare lo scoccare della mezzanotte che ha segnato la fine di due mesi di ...Due milioni e mezzo di euro destinate a regione Lombardia per i gruppi di volontari di protezione civile sul territorio. Di questi, circa mezzo milione sono in capo alla regione. E' la dotazione econo ...