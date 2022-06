Ultime Notizie – Ucraina-Russia | da Usa nuove armi a Kiev | ecco quali

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli Stati Uniti stanno inviando all’il sistema missilistico noto come Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. Lo hanno confermato fonti della Difesa americana dopo che Joe Biden ha annunciato l’invio adei missili più avanzati, riporta la Cnn. Si tratta quindi di missili con una gittata inferiore a quella massima del sistema, che è di circa 300 chilometri. Ma la loro gittata è comunque molto superiore a quella dellefinora inviate da Washington. I M777 Howitzers, inviati il mese scorso, hanno costituito un significativo aumento di potenza e gittata rispetto ai sistemi precedentemente inviati, ma non superano i 25 chilometri. Nel nuovo pacchetto, l’undicesimo, di assistenza militare all’, che sarà annunciato ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - corgiallorosso : #DeRossi: “La società ha altri progetti per la panchina della Primavera, ma farò parte ancora della Roma” - junews24com : Allegri e la nuova Juve: Max studia i titolari e tiene d'occhio questi giovani - - VesuvioLive : La TV di Stato russa ipotizza un attacco nucleare: “È iniziata la terza guerra mondiale” - Stefanialove_of : @AdamBeneve @Zingara98446058 Il maestro è iscritto nel registro degli indagati ma risulterebbe estraneo ai fatti co… -

Il Sole 24 ORE

Ledel giorno, in breve. Biden invierà in Ucraina le armi più potenti dall'inizio della ... Ieri, martedì 31 maggio, il governatore di Luhansk ha detto che una dellezona di resistenza ...Nelleore le attenzioni degli inquirenti si stavano già concentrando su di lei. Ed è forse per questo che la zia delle due ragazze sfregiate con l'acido a Napoli, si è costituita . Si è presentata ... Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 ... Rotterdam, 1 giu. - Silvio Berlusconi, atteso al congresso del Ppe a Rotterdam, non verrà stamani alla kermesse in corso all'Ahoy, nella zona sud della città portuale olandese. A quanto si apprende, ...Supporta anche il 4K su Smart TV Samsung UHD, e le tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision HDR sugli ultimi Smart TV LG. Il servizio punta inoltre a offrire i film più recenti, contando in un futuro di ...