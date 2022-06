Ultime Notizie – Sindaco Terni | ‘Innovazione parola chiave per il futuro | al centro le persone’

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Ringrazio Acea per aver sceltocome prima tappa per l’Innovation Tour. L’innovazione sarà una delle paroleper i prossimi anni. Io credo che questi momenti di confronto siano importanti e indispensabili per permettere di parlare di innovazione cosicché questa non sarà solo fine a se stessa ma potrà essere un percorso di crescita dove alci saranno le persone”. Così ildi, Leonardo Latini, nel suo intervento per l’Innovation Day Tour 2022 organizzato da Acea presso la sede di Confindustria della città umbra. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - CorriereCitta : Roma, ancora incendi: prende fuoco un’attività commerciale - GrSociale : ?? Scopri le ultime notizie sul sociale nel #Grs #1giugno - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (01/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - ilFattoMolfetta : GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA, APRE LA VELOSTAZIONE DI MOLFETTA -

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Incidente sul palco per il cantante. Il 24 e il 25 maggio i Litfiba hanno ... viste ledue edizioni ...Silvio Berlusconi 'sta benissimo . Stava ieri sera alla festa del Monza. C'è stato un problema tecnico con l'aereo, che ha provocato dei ritardi e quindi non è potuto arrivare in tempo per il suo ... Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 ... Venezia, 1 giu. (askanews) - Sono ancora in calo i nuovi positivi a coronavirus in Veneto, 1.388 nelle ultime 24 ore a fronte di 5 decessi, in isolamento sono 26.878 persone. Lo comunica il bollettino ...Gli ultimi dati Istat, che vedono un’inflazione al 6,9% a maggio, hanno spinto il Codacons a lanciare l’allarme carovita. Per l’associazione dei consumatori, si tratta di “una tragedia” che avrà ...