Ultime Notizie – Previsioni meteo | in Italia sempre più caldo con Scipione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 1 giugno 2022)piùsull’per l’arrivo dell’anticiclonel’Africano, che sfrutterà il riscaldamento portato da Hannibal, dal 10 maggio in poi, per far impennare i termometri fino a 40/41°C al Sud, in particolare su Sardegna, Sicilia e Puglia ma, addirittura, non escluso anche al Centro. Un’ondata di calore eccezionale anche per la precocità: oggi inizia l’Estaterologica, ma l’Estate astronomica quella del Solstizio arriverà il 21 giugno e come sappiamo il Solleone, il periodo piùdell’anno inizierà tra 45 giorni: un anticipo d’Estate estremo! Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma chel’Africano sarà forte ma breve, la sua prepotenza dinordafricano durerà ...