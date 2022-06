Ultime Notizie – Pnrr, Lamorgese firma con Bonomi protocollo legalità: “Schermare soldi dalle mafie” (Di mercoledì 1 giugno 2022) La ministra dell’Interno: ”Il fatto di voler firmare un protocollo antimafia in un momento particolare come quello attuale, con i fondi dell Pnrr arrivati e con quelli che arriveranno, comporta impegno e senso di responsabilità da parte di tutti” La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi hanno sottoscritto un protocollo di legalità al Viminale per rafforzare l’impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell’economia e tutelare più efficacemente il sistema d’impresa. La ministra ha sottolineato la necessità di l”lavorare insieme cercando di operare secondo i principi di legalità” cosa che ”incide sullo sviluppo del nostro Paese”. ”Oggi servono ancora di più i principi dell’antimafia – ha spiegato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) La ministra dell’Interno: ”Il fatto di volerre unantimafia in un momento particolare come quello attuale, con i fondi dellarrivati e con quelli che arriveranno, comporta impegno e senso di responsabilità da parte di tutti” La ministra dell’Interno Lucianae il presidente di Confindustria Carlohanno sottoscritto undial Viminale per rafforzare l’impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell’economia e tutelare più efficacemente il sistema d’impresa. La ministra ha sottolineato la necessità di l”lavorare insieme cercando di operare secondo i principi di” cosa che ”incide sullo sviluppo del nostro Paese”. ”Oggi servono ancora di più i principi dell’antimafia – ha spiegato ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - MantaItalia : ?? E ricordiamo... Oggi Mercoledì 1 Giugno - What’s Up Wednesday Settimanale ? 16:00 CET ?? Canale Telegram Ufficial… - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 ultime notizie PREVALENZA RESIDENZIALE come si verifica - l’Agenzia risponde ?? #DaniloTorresi… - GeometraTorresi : ?? Nuovo Podcast! 'SUPERBONUS 110 ultime notizie PREVALENZA RESIDENZIALE come si verifica - l’Agenzia risponde' su… - corgiallorosso : #Frattesi apre alla #Roma: “Il pensiero di tornare c’è sempre” -