Ultime Notizie – Bonus 200 euro precari scuola, novità in arrivo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ‘Bonus 200 euro, verrà riconosciuto grazie al ‘decreto legge Aiuti’ automaticamente, senza necessità di fare richiesta, ai dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici (colf e badanti) e ai percettori del reddito di cittadinanza. Un ‘regalo’ inaspettato, ricorda leleggepertutti.it, che per la prima volta arriverà a luglio ma che, così come attualmente prevista, va ad escludere alcune categorie di lavoratori che ingiustamente non potrebbero beneficiarne. Il Bonus arriverà infatti con la busta paga di luglio per i dipendenti, mentre i disoccupati potranno beneficiarne solo se avranno ricevuto la Naspi (l’indennità di disoccupazione) nel mese di giugno. In tal modo tutti i dipendenti della scuola a cui scade il contratto alla fine di giugno rimangono esclusi da questa misura perché, essendo stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il ‘200, verrà riconosciuto grazie al ‘decreto legge Aiuti’ automaticamente, senza necessità di fare richiesta, ai dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici (colf e badanti) e ai percettori del reddito di cittadinanza. Un ‘regalo’ inaspettato, ricorda leleggepertutti.it, che per la prima volta arriverà a luglio ma che, così come attualmente prevista, va ad escludere alcune categorie di lavoratori che ingiustamente non potrebbero beneficiarne. Ilarriverà infatti con la busta paga di luglio per i dipendenti, mentre i disoccupati potranno beneficiarne solo se avranno ricevuto la Naspi (l’indennità di disoccupazione) nel mese di giugno. In tal modo tutti i dipendenti dellaa cui scade il contratto alla fine di giugno rimangono esclusi da questa misura perché, essendo stati ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - MoltoBenone : RT @romatoday: I 14 minatori rimasti intrappolati a 300 metri di profondità - QdSit : Tra l'embargo europeo al petrolio russo trasportato via mare e la perdita di 10mila posti di lavoro nella zona indu… - VesuvioLive : ULTIM’ORA. Trema la terra in Campania: scossa di magnitudo 2.6 - junews24com : Gatti Juve, spunta l'idea prestito: nuova possibilità per il difensore. Ultime - -