Ultime Notizie – Benzina e diesel, prezzi in salita: ecco quanto ci costa il pieno (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova fiammata dei listini dei carburanti, con i rialzi per Benzina e diesel, avrà effetti pesanti sui prezzi al dettaglio e sulle tasche di milioni di famiglie, con il pieno dell’auto che costa fino a 16 euro i più per la Benzina e +19 euro per il gasolio rispetto allo scorso anno. Lo afferma il Codacons, commentando i livelli raggiunti da Benzina e gasolio alla pompa, che in modalità servito arrivano a superare i 2 euro al litro. Secondo l’associazione dei consumatori, negli stessi giorni dello scorso anno la Benzina costava 1,593 euro/litro, il gasolio 1,452 euro/litro, oggi per un litro di verde si spende il 20% in più rispetto al 2021, addirittura +26% per il diesel. Un pieno di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nuova fiammata dei listini dei carburanti, con i rialzi per, avrà effetti pesanti suial dettaglio e sulle tasche di milioni di famiglie, con ildell’auto chefino a 16 euro i più per lae +19 euro per il gasolio rispetto allo scorso anno. Lo afferma il Codacons, commentando i livelli raggiunti dae gasolio alla pompa, che in modalità servito arrivano a superare i 2 euro al litro. Secondo l’associazione dei consumatori, negli stessi giorni dello scorso anno lava 1,593 euro/litro, il gasolio 1,452 euro/litro, oggi per un litro di verde si spende il 20% in più rispetto al 2021, addirittura +26% per il. Undi ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VesuvioLive : Il taglio delle accise non basta: perché il prezzo di benzina e diesel continua a salire - junews24com : Calciomercato Juve: due ostacoli per arrivare al centrocampista. Ultime - - lorepas85 : RT @meteoredit: #1giugno Gli ultimi modelli #meteo confermano l'episodio di #caldo intenso in arrivo. ??? ??? Le ultime previsioni: https://… - cesareserono : In arrivo €200 per pensionati e invalidi -