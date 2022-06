“Ultima operazione”. Eva Henger, come sta dopo il nuovo intervento. Parla anche il suo medico (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oltre un mese fa Eva Henger e il marito Riccardo Caroletti sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente stradale in Ungheria. Hanno rischiato la vita: i due erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Doveva essere una sorpresa: durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68. Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano era come morto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Eva Henger è rimasta vigile ad assistere al traumatico momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oltre un mese fa Evae il marito Riccardo Caroletti sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente stradale in Ungheria. Hanno rischiato la vita: i due erano in autostrada per andare a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, la loro figlia 13enne. Doveva essere una sorpresa: durante il viaggio hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina a bordo della quale c’erano un uomo di 70 anni e una donna di 68. Il racconto del tragico incidente nel quale hanno perso la vita una coppia di anziani, morti sul colpo, è straziante. “La prima cosa terribile è stata vedere che Massimiliano eramorto – racconta l’attrice a Pomeriggio 5 -. La più grande fortuna è che Jennifer non era con noi. Se fosse stata in macchina sarebbe morta”. A causa dell’adrenalina Evaè rimasta vigile ad assistere al traumatico momento ...

