Ufficiale: niente rinnovo, Pogba dà l'addio al Manchester United. Juve, ora l'assalto finale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ora è Ufficiale: Paul Pogba non rinnoverà il contratto e dunque dà l'addio al Manchester United. L'annuncio arriva in un comunicato pubblicato dai Red Devils sul proprio sito Ufficiale nel quale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ora è: Paulnon rinnoverà il contratto e dunque dà l'al. L'annuncio arriva in un comunicato pubblicato dai Red Devils sul proprio sitonel quale ...

Advertising

zazoomblog : Ora è ufficiale: niente rinnovo del contratto Pogba dà laddio al Manchester United - #ufficiale: #niente #rinnovo - SerieBNewsCom : +++ UFFICIALE +++ ??#Cagliari, niente ritorno: #DiegoLopez vola in Cile - SimoneBrisi : @chaseecornfield Niente. Poi sinceramente a me interessa che partano per Auronzo, poi se l'annuncio ufficiale arriv… - FGiallorossa : @LazialeSubumano @ilRomanistaweb O magari al fatto che mentre la stampa lo dava come 'ufficiale' non c'era niente di ufficiale... - O0O0O000O0O0 : Tanto non mi puoi togliere niente a livello ufficiale. Io con merde come voi non firmo nulla. -