Ufficiale l' addio di Pobga al Manchester United

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Paul Pogba non rinnoverà il contratto con il. E' stato lo stesso club inglese a ufficializzare la notizia, con un comunicato sul proprio sito online. I 'Red Devils' "ringraziano ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Ufficiale l'addio di Paul #Pogba al #ManchesterUnited. L'addio di Leonardo al #PSG ha portato a un'inattesa f… - zebradentro : RT @Gazzetta_it: Ora è ufficiale: Pogba dà l'addio al Manchester United - Gazzetta_it : Ora è ufficiale: Pogba dà l'addio al Manchester United - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - E' ufficiale l'addio di Paul Pogba - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - E' ufficiale l'addio di Paul Pogba -

MANCHESTER - "Il Manchester United annuncia che Pogba lascerà il club alla fine di giugno, alla scadenza del suo contratto" . È il comunicatocon cui i Red Devils annunciano l'del centrocampista francese . Niente rinnovo dunque per l'ex Juve . Lo United sui propri account ufficiali ha ringraziato il giocatore per la sua ...il divorzio dal centrocampista francese che potrebbe tornare alla Juve MANCHESTER (... Si tratta del secondodi Pogba: arrivato all'Old Trafford a 16 anni, nel 2012 è passato alla ...ROMA, 01 GIU - Paul Pogba non rinnoverà il contratto con il Manchester United. E' stato lo stesso club inglese a ufficializzare la notizia, con un comunicato sul proprio sito online. I 'Red Devils' ...Ufficiale il divorzio dal centrocampista francese che potrebbe tornare alla Juve MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alla scadenza del ...