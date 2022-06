UeD, Maria De Filippi “fulmina” Veronica Rimondi: mai successo durante una scelta (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Uomini e Donne è arrivato il giorno della scelta da parte di Veronica Rimondi. Dopo Luca Salatino. È toccato alla tronista scegliere il corteggiatore con cui vorrà stare insieme. La ragazza ha focalizzato l’attenzione su Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. La tronista dapprima ha voluto i due corteggiatori al centro dello studio, poi al momento di rivelare la scelta ha parlato singolarmente con ognuno di loro. Prima di fare la sua scelta, Veronica Rimondi ha ammesso: “Non vedevo l’ora arrivasse questo momento”. Tina Cipollari dopo aver visto le esterne che lei ha fatto con i suoi corteggiatori ha affermato: “Per la prima volta non riesco a capire chi dei due sceglierà”. Non appena sono usciti i due corteggiatori, Gianni Sperti riferendosi alla tronista ha detto: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) A Uomini e Donne è arrivato il giorno dellada parte di. Dopo Luca Salatino. È toccato alla tronista scegliere il corteggiatore con cui vorrà stare insieme. La ragazza ha focalizzato l’attenzione su Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. La tronista dapprima ha voluto i due corteggiatori al centro dello studio, poi al momento di rivelare laha parlato singolarmente con ognuno di loro. Prima di fare la suaha ammesso: “Non vedevo l’ora arrivasse questo momento”. Tina Cipollari dopo aver visto le esterne che lei ha fatto con i suoi corteggiatori ha affermato: “Per la prima volta non riesco a capire chi dei due sceglierà”. Non appena sono usciti i due corteggiatori, Gianni Sperti riferendosi alla tronista ha detto: ...

Advertising

ParliamoDiNews : “Perché ho detto no a Lilli”. UeD, Luca Salatino: tutta la verità sulla scelta. Parla Maria De Filippi - Notizie Da… - infoitcultura : UeD, Lilli dopo la scelta: gesto a sorpresa di Maria e il dietro le quinte - polarsbeauty : @JPVKnight in realtà è l'unica obiettiva lì in mezzo e dice le cose come stanno. come ha detto iris, se Maria deve… - trashiumefobia : Secondo me Maria DF ha già licenziato chi dei suoi assistenti ha fatto ritornare Riccardo #ued #uominiedonne - infoitcultura : Panico a UeD, 'aggressione' in studio: costretta ad intervenire Maria | Scene mai viste prima -