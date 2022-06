Ue | nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca | cosa prevede

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Unione europea ha raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo. Ildisarà formalizzato oggi, mercoledì 1 giugno, dagli ambasciatori dei 27 a Bruxelles elo stop al greggio e prodotti raffinati trasportati via mare tra otto mesi. Per la Bulgaria nel 2024. Esenzione temporanea per il greggio via oleodotto L’accordo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LauraGaravini : Nonostante tutte le difficoltà del momento,i 27 raggiungono un accordo unitario sul nuovo pacchetto di #sanzioni.… - Radio1Rai : #Mosca Arriva una reazione estremamente negativa al nuovo pacchetto di sanzioni europee. Il corrispondente Nico Pi… - codnewsitalia : VANGUARD / WARZONE ITA : se avete attivo un abbonamento Amazon Prime potete riscattare gratuitamente un nuovo pacch… - StrattaErmanno : RT @Radio1Rai: #Mosca Arriva una reazione estremamente negativa al nuovo pacchetto di sanzioni europee. Il corrispondente Nico Piro @_Nico… - BLIND_DATA24 : RT @Radio1Rai: #Mosca Arriva una reazione estremamente negativa al nuovo pacchetto di sanzioni europee. Il corrispondente Nico Piro @_Nico… -

La decisione era attesa e sperata: ildi sanzioni - il sesto - contro la Russia alla fine è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario. Ma l' embargo del petrolio russo , almeno quello via mare, preoccupa per le ...Il premier, Mario Draghi, di ritorno da Bruxelles dopo il Consiglio europeo straordinario che ha dato il via libera al sestodi sanzioni, non nasconde che si tratta di un ottimo risultato , ...Griglia Timeline Grafo ...Come precauzione gli Stati Uniti hanno voluto che Kiev assicurasse loro che il sistema non sarebbe stato utilizzato per colpire obiettivi sul suolo russo ...