Udienza Generale 1° giungo | Papa Francesco | “Non si usi il grano come arma di guerra”

In occasione dell'Udienza Generale di mercoledì 1° giugno, Papa Francesco torna a parlare dell'Ucraina e lancia un appello per la questione del grano. Il pensiero del Santo Padre è rivolto ai paesi più poveri e la sua richiesta si direziona a tutta la comunità internazionale. Al termine dell'Udienza Generale nel primo mercoledì di giugno, Papa Francesco si concentra sulla drammatica questione del grano bloccato nei porti dell'Ucraina. Il Santo Padre rivolge un accorato appello a tutta la comunità internazionale, affinché, il grano non sia utilizzato come arma di guerra.

