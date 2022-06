Ucraina, Zelensky: “Perdiamo tra i 60 e i 100 soldati al giorno” (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Stiamo perdendo tra i 60 e i 100 soldati ogni giorno”. A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando, in un’intervista a Newsmax, che la situazione nell’est del paese è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100 soldati ogni giorno e circa 500 feriti in combattimento”, ha dichiarato Zelensky. “Attualmente, 22,5 milioni di tonnellate di grano sono bloccate dalla Russia”, ha aggiunto Zelensky. “Per sbloccare il territorio con uno sbocco sul mare”, “dobbiamo combattere e dobbiamo avere armi con una portata effettiva fino a 120-140 chilometri”. Nell’intervista Zelensky è stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in Ucraina, e non sul suolo russo. “So che alcune persone ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Stiamo perdendo tra i 60 e i 100ogni”. A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando, in un’intervista a Newsmax, che la situazione nell’est del paese è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100ognie circa 500 feriti in combattimento”, ha dichiarato. “Attualmente, 22,5 milioni di tonnellate di grano sono bloccate dalla Russia”, ha aggiunto. “Per sbloccare il territorio con uno sbocco sul mare”, “dobbiamo combattere e dobbiamo avere armi con una portata effettiva fino a 120-140 chilometri”. Nell’intervistaè stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in, e non sul suolo russo. “So che alcune persone ...

