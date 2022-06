Ucraina | Zelensky | Perdiamo tra i 60 e i 100 soldati al giorno

Advertising

NicolaPorro : In Ucraina tira una brutta aria. Esplode la polemica. L'accusa è diretta a Zelensky ?? - petergomezblog : Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze di Kiev stanno perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente ucraino Volody… - am_libera67 : RT @strange_days_82: Orsini nuovo attacco a Draghi 'Ha mentito agli italiani' #QuartaRepubblica #Micalessin #Zelensky #Putin #Biden #Donbas… - tempoweb : 'Mi vuole uccidere perché è debole'. #Zelensky smaschera il gioco di #Putin. Poi la minaccia sulle armi #1giugno… -

Nell'intervistaè stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in, e non sul suolo russo. "So che alcune persone negli Stati Uniti stanno dicendo, o persone alla Casa ...: 'Ogni giorno perdiamo tra i 60 e i 100 soldati' Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che l'sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno. ' La situazione nell'Est ...A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando, in un'intervista a Newsmax, che la situazione nell'est del paese è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100 ...Editoriale sul New York Times: "Ma non per attaccare la Russia". Zelensky: "Nostro obiettivo è difendere i territori ucraini" ...