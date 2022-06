Ucraina | Zelensky | “Perdiamo tra i 60 e i 100 soldati al giorno”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Stiamo perdendo tra i 60 e i 100ogni”. A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando, in un’intervista a Newsmax, che la situazione nell’est del paese è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100ognie circa 500 feriti in combattimento”, ha dichiarato. “Attualmente, 22,5 milioni di tonnellate di grano sono bloccate dalla Russia”, ha aggiunto. “Per sbloccare il territorio con uno sbocco sul mare”, “dobbiamo combattere e dobbiamo avere armi con una portata effettiva fino a 120-140 chilometri”. Nell’intervistaè stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in, e non sul suolo russo. “So che alcune persone ...

Advertising

NicolaPorro : In Ucraina tira una brutta aria. Esplode la polemica. L'accusa è diretta a Zelensky ?? - petergomezblog : Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze di Kiev stanno perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno, ha detto il presidente ucraino Volody… - ZTL29492447 : RT @strange_days_82: Orsini nuovo attacco a Draghi 'Ha mentito agli italiani' #QuartaRepubblica #Micalessin #Zelensky #Putin #Biden #Donbas… - Lidia97044276 : RT @MediasetTgcom24: Media: Zelensky ha accettato la proposta di Erdogan di incontrare Putin #ucraina #russia #embargo #ue #UkraineRussian… -

Nell'intervistaè stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in, e non sul suolo russo. "So che alcune persone negli Stati Uniti stanno dicendo, o persone alla Casa ......Parlamento su cui votare per dire sì o no all'indirizzo politico che il governo traccerà sulla posizione dell'Italia circa la guerra ine la cessione delle armi al Paese guidato da. ...È così che manteniamo le nostre linee difensive" ha sottolineato Zelensky, ricordando che la situazione più difficile è nell'Ucraina orientale. (Fanpage.it) ..."MORTI 30.700 SOLDATI RUSSI, DISTRUTTI 1361 TANK" - Ammonterebbero a 30. Nell'intervista Zelensky è stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in Ucraina, e non sul suolo russo.