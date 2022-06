Ucraina | Zelensky | Perdiamo tra i 60 e i 100 soldati al giorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Kiev, 1 giu. (Adnkronos) - "Stiamo perdendo tra i 60 e i 100ogni". A dichiararlo è stato il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando, in un'intervista a Newsmax, che la situazione nell'est del paese è molto difficile. Stiamo perdendo da 60 a 100ognie circa 500 feriti in combattimento", ha dichiarato. "Attualmente, 22,5 milioni di tonnellate di grano sono bloccate dalla Russia", ha aggiunto. "Per sbloccare il territorio con uno sbocco sul mare", "dobbiamo combattere e dobbiamo avere armi con una portata effettiva fino a 120-140 chilometri". Nell'intervistaè stato chiaro sul fatto che tali armi sarebbero state usate in, e non sul suolo russo. "So che alcune ...