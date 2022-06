Ucraina: Sannino, 'pronti a sminare il porto di Odessa e scortare le navi del grano' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Sostenere l'Ucraina politicamente e militarmente, sanzionare la Russia e prosciugare la sua capacità di finanziare il conflitto e isolarla internazionalmente". La strategia dell'Ue di fronte alla guerra in Ucraina non cambia, spiega Stefano Sannino, segretario generale del Servizio europeo per l'Azione esterna, il ministero degli Esteri dell'Ue, in un 'intervista al Corriere della Sera. Per prevenire una crisi alimentare mondiale "stiamo lavorando a varie opzioni: come riuscire ad esportare le tonnellate di grano bloccate in Ucraina e come sostenere le agricolture e le economie dei Paesi più colpiti. L'ipotesi su cui si sta adoperando il segretario dell'Onu Guterres e su cui è impegnato anche il presidente del Consiglio europeo Michel prevede di usare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Sostenere l'politicamente e militarmente, sanzionare la Russia e prosciugare la sua capacità di finanziare il conflitto e isolarla internazionalmente". La strategia dell'Ue di fronte alla guerra innon cambia, spiega Stefano, segretario generale del Servizio europeo per l'Azione esterna, il ministero degli Esteri dell'Ue, in un 'intervista al Corriere della Sera. Per prevenire una crisi alimentare mondiale "stiamo lavorando a varie opzioni: come riuscire ad esportare le tonnellate dibloccate ine come sostenere le agricolture e le economie dei Paesi più colpiti. L'ipotesi su cui si sta adoperando il segretario dell'Onu Guterres e su cui è impegnato anche il presidente del Consiglio europeo Michel prevede di usare il ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Sannino, 'pronti a sminare il porto di Odessa e scortare le navi del grano' - - Luxgraph : Sannino, l’offerta a Mosca: «Pronti a sminare il porto e scortare il grano» #corriere #news #2022 #italy #world… - TommyBrain : Biolaboratori in Ucraina: ecco come funzionano - Gabriele Sannino' - IacobellisT : Biolaboratori in Ucraina: ecco come funzionano - Gabriele Sannino' - ruben_sannino : RT @strange_days_82: L'intervento di Santoro è da top 10 di quest'anno. Ha sputtanato tutta l'informazione soprattutto la #Rai, che è un se… -