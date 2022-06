Ucraina-Russia, da Usa nuove armi a Kiev: ecco quali (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno inviando all’Ucraina il sistema missilistico noto come Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. Lo hanno confermato fonti della Difesa americana dopo che Joe Biden ha annunciato l’invio a Kiev dei missili più avanzati, riporta la Cnn. Si tratta quindi di missili con una gittata inferiore a quella massima del sistema, che è di circa 300 chilometri. Ma la loro gittata è comunque molto superiore a quella delle armi finora inviate da Washington. I M777 Howitzers, inviati il mese scorso, hanno costituito un significativo aumento di potenza e gittata rispetto ai sistemi precedentemente inviati, ma non superano i 25 chilometri. Nel nuovo pacchetto, l’undicesimo, di assistenza militare all’Ucraina, che sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno inviando all’il sistema missilistico noto come Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) in grado di lanciare missili con una gittata di circa 80 chilometri. Lo hanno confermato fonti della Difesa americana dopo che Joe Biden ha annunciato l’invio adei missili più avanzati, riporta la Cnn. Si tratta quindi di missili con una gittata inferiore a quella massima del sistema, che è di circa 300 chilometri. Ma la loro gittata è comunque molto superiore a quella dellefinora inviate da Washington. I M777 Howitzers, inviati il mese scorso, hanno costituito un significativo aumento di potenza e gittata rispetto ai sistemi precedentemente inviati, ma non superano i 25 chilometri. Nel nuovo pacchetto, l’undicesimo, di assistenza militare all’, che sarà ...

